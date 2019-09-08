Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Об этом со ссылкой на представителя министерства обороны США Джонатана Хоффмана сообщает Al-Masdar News.

«Соединенные Штаты приветствуют сообщение правительства Дании об отправке военных в Сирию. <…> Наши датские партнеры будут сотрудничать с оставшимися на северо-востоке Сирии силами США, чтобы поддерживать безопасность и стабильность в регионе», — цитирует издание его слова.

Как сообщается на сайте датского министерства обороны, пока помощь международной коалиции сведется к отправке 14 военных медиков на военную базу в Сирии. Также власти страны рассматривают возможность отправить часть своего флота в Ормузский пролив.

Действия датских властей последовали за высказываниями президента США Дональда Трампа: в конце августа он в Twitter уличал Данию в том, что она тратит всего 1,35 процента ВВП на оборону вместо 2 процентов, требуемых от государств-членов НАТО.

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