Автор искусственного планирования пола раскритиковал его применение на людях, сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что японские ученые открыли способ, позволяющий запрограммировать пол потомства у млекопитающих при искусственном оплодотворении.

По словам одного из авторов методики Масаюки Симада, планирование пола эмбриона человека бессмысленно. Он отметил, что этот способ может нарушить процентное соотношение женщин и мужчин и демографию.

«Думаю, что есть большая разница между тем, что можно осуществить технически, и тем, что нужно обществу», — подчеркнул Симада.

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