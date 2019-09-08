Специалист по истории кулинарии Пьер Леклерк рассказал об особенностях средневековой диеты, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в эту эпоху люди употребляли пищу, в которой содержалось меньше жирных компонентов. Однако жирные блюда все равно присутствовали на столе.

Он подчеркнул, что в Средневековье пища была очень острой и напоминала современную азиатскую кухню.

Леклерк уточнил, что в настоящее время в точности воссоздать вкус старинных блюд уже невозможно, но с помощью специй можно привнести в блюда средневековый аромат. Так, например, в прошлом были очень востребованы индонезийский длинный перец, перец кубеба, мелегеттский перец и китайский имбирь.

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