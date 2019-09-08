Житель американского штата Техас повредил бронзовую статую Атакующего быка в Нью-Йорке на улице Уолл-стрит, сообщает ABC.

Отмечается, что 42-летний Тевон Варлак из Далласа был задержан по обвинению в акте вандализма в отношении одного из символов Нью-Йорка. По данным городской полиции, мужчина ударил статую металлическим предметом, похожим на инструмент банджо. Поврежденным оказался правый рог быка.

Скульптура Атакующий бык, также известная как Бык с Уолл-стрит, была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовая статуя расположена в южной части Манхэттена и является популярной достопримечательностью для туристов.

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