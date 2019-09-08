Врачи назвали внешние признаки проблем с печенью, сообщает «Медикфорум».

По словам медиков, желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью. Эти признаки говорят об острой стадии гепатита А или вирусных заболеваний.

Отмечается, что ранними симптомами заболевания органа являются сосудистые звездочки на щеках и крыльях носа, жировики и высыпания на коже, густой налет на языке или его покрасневший кончик.

Также обратиться к врачу следует если неожиданно появились пигментные пятна, кожа стала сухой, а на щеках и висках образовались прыщи. Кроме того, указывать на проблемы с печенью могут ломкие ногти и волосы, мешки под глазами.

Minval.az