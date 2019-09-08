В Канаде около 500 тысяч человек остались без энергоснабжения с приходом урагана Дориан. Речь идет о провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда остались без энергоснабжения с приходом урагана Дориан, который добрался до атлантического побережья Канады, сообщает CTV.

По данным Национального метеобюро, стихия принесла проливные дожди, которые сопровождаются сильным ветром с порывами до 43 м/с. Повалены сотни деревьев, сорваны множество крыш с домов. В Галифаксе (провинция Новая Шотландия) порывами ветра повален большой строительный кран, который обрушился на строящееся здание. О жертвах и пострадавших пока информации не поступало.

Синоптики отмечают, что Дориан все еще считается ураганом второй степени из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона. Высота волн на побережье при прохождении стихии достигает 15 метров.

Минобороны Канады накануне объявило, что в воскресенье для устранения последствий прохождения стихии направит в регион 700 военнослужащих.

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