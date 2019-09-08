Движение «желтых жилетов» возобновило акции протеста во Франции. В субботу, 7 сентября, демонстрации прошли в крупных городах, в них приняли участие несколько тысяч человек, сообщает РБК.

В ходе протестов произошло несколько столкновений участников с полицией. Так, в Париже были задержаны и отпущены 89 «желтых жилетов», кроме того, правоохранители вынесли более 60 предупреждений. В столице Франции в акции протеста приняли участие около 800 человек. Демонстрация стала более многочисленной, чем предыдущие акции «желтых жилетов» в последние месяцы. В полиции также отметили, что большая часть участников акции вела себя мирно.

Наиболее крупная акция «желтых жилетов» прошла в Монпелье. На улицы города вышли около 3000 протестующих, в том числе 500 радикалов из так называемого «Черного блока». Демонстранты подожгли полицейскую машину в центре Монпелье, в свою очередь, правоохранители применили слезоточивый газ. Два участника акции были временно задержаны.

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