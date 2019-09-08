В городе Роузбад, штат Техас, енот на 20 часов захватил дом местного судьи Мэттью Райта. Как сообщает Корреспондент, судья сам написал об этом случае в соцсети Facebook.

Так, по его словам, животное пробралось в дом к Райту в пять часов утра 2 сентября. Судья долгое время пытался поймать енота, который портил его вещи.

Позже мужчина рассказал, как проходят попытки поимки.

«Мы зашли в тактический тупик. Мы решились на стратегическое отступление: расставили ловушки в надежде, что враг рискнет выбраться за едой. Первый, кто скажет, что этот преступник — милаха, получит нового питомца», − написал он.

Спустя 20 часов Райту все же удалось поймать енота.

«Он будет заключен на срок от 20 до 30 (минут), после чего получит условно-досрочное освобождение с запретом на нелегальные проникновения», − пошутил мужчина.

Minval.az