Северокорейские и южнокорейские власти могут объединиться для создания аналога Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецсоветника президента Республики Корея по дипломатии и нацбезопасности Мун Чжон Ина.

По его словам, для создания экономического объединения КНДР и Северной Кореи потребуется около 10-15 лет.

«Объединение будет непростым», — добавил Мун Чжон Ин.

Он отметил, для выхода на новый уровень и объединения нужно прийти к согласию, создать механизм для регулярных контактов на высшем уровне.

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