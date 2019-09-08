Греция оставила кризис позади, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, открывая павильон Индии на 84-й Международной выставке в Салониках, передает РИА Новости.

«Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем», — сказал Мицотакис.

Премьер-министр сказал, что за 10 лет Индия удвоила ВВП на душу населения, сотни миллионов индийцев выходят из нищеты, создавая новое богатство.

Мицотакис сказал, что у двух стран много общего, в том числе наследие древних культур, стремление к национальному единству, уважение ценностей парламентской демократии, творчество и то, что индийские и греческие ученые и бизнесмены встречаются во всех уголках земли.

«Наши двусторонние отношения расширяются, но мы хотим еще больше активизироваться. Греческий экспорт в Индию значительно вырос за последние годы, но я разделяю цель посла Индии в Греции — достичь к 2021 году двустороннего товарооборота в 1 миллиард евро. Это очень реалистичная цель, и я рассчитываю на дальнейшее укрепление экономических связей между нашими двумя странами», — сказал премьер Греции.

Среди примеров сотрудничества он назвал совместное предприятие индийской и греческой компании по строительству нового аэропорта в Кастели на Крите. «Этот инфраструктурный проект абсолютно необходим для дальнейшего развития острова», — сказал Мицотакис.

«Мы можем учиться друг у друга, как развитие может быть для всех, и при этом идти вместе с социальной солидарностью», — сказал Мицотакис. Он процитировал экономиста Амартию Сена, который сказал, что «бедность — это отсутствие возможностей».

«Давайте щедро предложим эту возможность нашим двум народам», — сказал Мицотакис.

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