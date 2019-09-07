Новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» удостоился «Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля.

Об этом сообщает Лента.ру.

Церемония награждения прошла во Дворце кино на острове Лидо.

Двух «Серебряных львов Святого Марка» за лучшую режиссуру получили Рой Андерссон за кинокартину «О бесконечности» и Роман Полански за фильм «Офицер и шпион».

Лучшим актером 76-го Венецианского кинофестиваля признан итальянец Лука Маринелли, сыгравший в картине «Мартин Иден», а лучшей актрисой — Ариана Аскарид, исполнившая главную роль в фильме «Молитва во имя Бога».

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