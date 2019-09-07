Власти Индии по многочисленным просьбам туристов планируют открыть Тадж-Махал для ночного посещения, сообщает Lonelyplanet.

В среднем, Тадж-Махал ежедневно посещают 22 тысячи человек. Иногда это число достигает 50 тысяч в день. Для решения этой проблемы ввели штрафы за слишком длительное пребывание в мавзолее — запрещено находиться внутри более трех часов. Но теперь местные власти хотят открыть Тадж-Махал для туристов после захода солнца.

На данный момент посетить белый мавзолей ночью можно лишь пять раз в месяц: в полнолуние, в две ночи перед ним и после него.

«Мы получили много запросов на то, чтобы Тадж-Махал был открыт в ночные часы. Мы хотим реализовать эту идею», — сказал министр туризма и культуры Индии Прахлад Сингх Патель.

Minval.az