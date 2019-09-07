Соединенные Штаты приветствуют состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом и призывают Россию освободить оставшихся украинцев, которые, по мнению Вашингтона, находятся «под стражей несправедливо».

Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Госдепартамента.

«Мы приветствуем обмен [удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом]. <…> Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая членов крымско-татарской общины, которые остаются под стражей несправедливо», — утверждал дипломат. Он напомнил про призывы США освободить Олега Сенцова и «других политзаключенных», а также задержанных Россией в ноябре прошлого года украинских моряков в результате нарушения тремя кораблями Военно-морских сил Украины порядка прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. «Мы приветствуем заявление о том, что они скоро вернутся домой», — сказал представитель ведомства.

США, по его словам, «с воодушевлением отмечают признаки более активного диалога между Россией и Украиной».

«Президент [Украины Владимир] Зеленский четко заявил о своей приверженности достижению дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины, — утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства. — Мы поддерживаем усилия президента Зеленского».

«Мы по-прежнему призываем Россию выполнить свои обязательства по минским соглашениям и вернуть контроль над Крымом Украине, — заключил дипломат. — Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, распространяющейся на ее территориальные воды».

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