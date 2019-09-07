Нидерланды попросили Россию выдать им Владимира Цемаха, считающегося свидетелем по делу о крушении малазийского «Боинга» над Донбассом. Об этом сообщает телеканал NOS.

По его данным, генпрокуратура страны обратилась с подобным запросом к Москве.

Телеканал со ссылкой на министра иностранных дел Нидерландов сообщает, что голландские следователи допросили Владимира Цемаха на Украине, прежде чем он отправился в Москву в рамках обмена заключенными с Россией.

Отмечается, что Нидерланды хотели помешать переводу Владимира Цемаха в Россию. В настоящее время генпрокуратура Нидерландов попросила Россию выдать его как подозреваемого по делу об авиакатастрофе «Боинга» MH17.

Ранее в Киеве утверждали, что Цемах был начальником ПВО ДНР в районе города Снежное, когда был сбит самолет, летевший из Нидерландов в Малайзию.

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