Исламабад ответил отказом на просьбу Нью-Дели разрешить самолёту президента Индии Рама Натха Ковинда пролететь через воздушное пространство Пакистана.

Как передаёт ТАСС, об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на главу МИД Пакистана Мехмуда Куреши.

«Мы приняли это решение, основываясь на поведении Индии», — приводит агентство слова Куреши. Как он отметил, Индия запросила Пакистан о возможности использовать его воздушное пространство для пролета самолета Ковинда, который намерен в воскресенье отправиться с визитом в Исландию. Исламабад ответил отказом.

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