Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов, которые собрались у полицейского участка в районе Монг Кок, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Демонстранты второй вечер подряд собираются у полицейского участка в Монг Коке, поджигая зонты, бумагу, ящики и другие предметы. У участка возник пожар, были слышны звуки взрыва. На место прибыли пожарные и потушили огонь. После этого большая группа полицейских и специальный тактический отряд начали разгонять собравшихся.

В 10 вечера по местному времени полиция предприняла еще одну попытку разогнать демонстрантов, на этот раз с помощью перцового газа. Также полицейские задержали часть собравшихся. Пострадавшим понадобилась помощь волонтеров-медиков, чтобы промыть глаза. В районе полицейского участка находилось большое количество журналистов.

Minval.az