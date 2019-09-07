Глава Пентагона Марк Эспер посоветовал России вести себя как «нормальная» страна для сотрудничества с США. Об этом он заявил во время субботней пресс-конференции в Париже, передает РИА Новости.

Эспер заявил, что сейчас Россия содействует нестабильности, нарушая территориальную целостность соседей. И для совместной работы с США ей нужно изменить поведение, в частности, сконцентрироваться не на разногласиях между странами, а том, в чем схожи их позиции.

«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО, в соответствие с правилами, которые мы установили», — сказал Эспер.

Он добавил, что США задались целью направить Россию на лучший путь, чтобы страны смогли сотрудничать для общего экономического процветания, продвигая свои ценности и интересы.

6 сентября министр обороны США Марк Эспер заявил, что США усилят борьбу с Россией и Китаем, и призвал Европу задуматься об этом. Он обвинил обе страны в желании разрушить международный порядок.

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