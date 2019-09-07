Члены Юридического комитета Палаты представителей планируют провести голосование для того, чтобы определить параметры проведения расследования, целью которого является объявление импичмента президенту Дональда Трампа.

Сообщается, что голосование в комитете состоится уже на следующей неделе, передает «Голос Америки».

Проект резолюции будет опубликован в понедельник. Демократы надеются, что четкое определение запроса об импичменте усилит рычаги для получения свидетельских показаний, пишут авторы материала.

В то же время, нет никаких гарантий того, что расследование в итоге приведет к выдвижению обвинений против президента.

Положение об импичменте должно быть вынесено на голосование в Палату представителей, а затем, в случае одобрения, передано в Сенат. Навряд ли сенаторы, большинство среди которых составляют республиканцы, согласятся на отстранение президента от власти.

Сейчас несколько законодательных комитетов рассматривают вопросы, касающиеся действий президента, включая публикацию его налоговых деклараций, незаконную передачу денег свидетелям, угрожавшим Трампу публикацией информации о его личной жизни, а также расходование бюджетных денег на принадлежащие президенту гостиницы и другие объекты недвижимости.

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