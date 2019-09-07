Демонстранты второй вечер подряд собираются у полицейского участка в гонконгском районе Монг Кок, поджигая зонты, бумагу, ящики и другие предметы.

Около участка возник пожар, были слышны звуки взрыва. На место прибыли пожарные и потушили огонь. Полиция предупредила, что если демонстранты не разойдутся, то могут быть применены травматические или резиновые пули.

После этого большая группа полицейских и специальный тактический отряд начали разгонять собравшихся. Но некоторые демонстранты остаются в районе Монг Кок, они выкрикивают ругательства в сторону полицейских, передает РИА Новости.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм ранее заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.

Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить «все пять требований — ни одним меньше». Они требуют отменить использование термина «массовые беспорядки» в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.



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