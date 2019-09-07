Слепой мужчина с Багамских Островов вынес своего сына-инвалида на плечах из дома, спасаясь от урагана «Дориан».

31 августа 49-летний Брент Лоу прятался от стихии в своем доме на островах Абако, когда у здания снесло крышу. Мужчина понял, что ему и его 24-летнему сыну, страдающему церебральным параличом, нужно немедленно спасаться. «Мне было страшно, так страшно», — признался Лоу, передает портал «Lenta.ru».

Мужчина поднял сына и взвалил его на плечи. Он выбрался из-под обломков дома, ориентируясь в пространстве с помощью рук, и смог добраться до ближайшего здания. В тот день порывы ветра достигали скорости 354 километра в час.

Лоу, его ребенок и несколько их соседей ждали помощи в чудом уцелевшем здании до понедельника, 2 сентября. За ними приехал автобус и доставил их в убежище, где они смогли поесть и переночевать. На следующий день их отвезли в столицу страны — город Нассау.

Сейчас Лоу больше всего волнуется о судьбе своей старшей дочери, с которой не может связаться уже несколько дней. Он мечтает как можно скорее вернуться домой на Абако, где живут все его родственники и знакомые, но не знает, чего ему ожидать. По данным издания, 90 процентов домов в регионе были разрушены. «Теперь раздумываю, где мы будем жить, когда я вернусь домой, что будем делать», — отметил Лоу.

Ураган «Дориан» ударил по Багамам, когда категория его опасности по шкале Саффира — Симпсона была пятой, то есть самой высокой. Он бушевал в регионе в течение двух дней. По данным на 6 сентября, число жертв стихии на Багамских островах возросло до 30 человек.

Урагана, сравнимого по силе с «Дорианом», не случалось на островах с 1992 года. Предполагаемый ущерб от стихии может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. В преддверии урагана власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек.

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