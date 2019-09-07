Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии «Формулы-3».
Пилот команды «Кампос» не попал в поворот и съехал на асфальтированную зону безопасности, где наехал на поребрик. После этого болид взлетел в воздух, несколько раз перевернулся и улетел за ограждение трассы.
Отмечается, что пилот не пострадал. Перони самостоятельно выбрался из машины, а затем был доставлен в больницу на медобследование.
Unbelievable. #fiaformula3 pic.twitter.com/9kZ6P42cKw
— DarcyF1 Multimedia (@darcyf1) September 7, 2019