Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии «Формулы-3».

Пилот команды «Кампос» не попал в поворот и съехал на асфальтированную зону безопасности, где наехал на поребрик. После этого болид взлетел в воздух, несколько раз перевернулся и улетел за ограждение трассы.

Отмечается, что пилот не пострадал. Перони самостоятельно выбрался из машины, а затем был доставлен в больницу на медобследование.

Minval.az