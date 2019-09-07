Шесть местных журналистов были похищены талибами на автотрассе, соединяющей провинции Пактика и Пактия на востоке страны, сообщил представитель властей провинции Пактия.

Как заявил пресс-секретарь полиции этой провинции Шах Мохаммед Ариан, журналистов похитили накануне на территории уезда Зурмат провинции Пактия, передает агентство «Интерфакс».

Со своей стороны, власти в провинции Пактия сказали, что местные репортеры планировали провести в этой провинции двухдневный семинар.

Талибы пока не комментировали это сообщение. Ранее боевики предупреждали, что будут преследовать СМИ, если не прекратят пропаганду против группировки.

Minval.az