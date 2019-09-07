Иран готов обогатить уран более чем до 20%, что позволит использовать его для создания ядерного оружия. Однако пока Тегеран не планирует этого делать, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Он предупредил, что страна продолжит выполнять ядерное соглашение 2015 года, только если условия сделки будут соблюдать и другие ее участники. При этом он отметил, что «времени на спасение сделки осталось мало», передает агентство «Росбалт».

Также Камальванди напомнил, что Иран намерен создать модернизированные центрифуги для обогащения урана.

Напомним, после выхода США из ядерного соглашения Иран объявил о сокращении своих обязательств.

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