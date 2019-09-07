Японской почетной императрице Митико сделают операцию по удалению рака груди. Об этом сообщает информационный портал Sohu.

В субботу, 7 сентября, 84-летнюю Митико, мать нынешнего императора Японии Нарухито, доставили в Университетскую больницу Токио для подготовки к операции по удалению злокачественной опухоли груди. В субботу у почетной императрицы возьмут все необходимые анализы, а на следующий день ее прооперируют.

Ожидается, что операция продлится около четырех часов.

Врачи диагностировали онкологическое заболевание на ранней стадии у Митико в июле текущего года в ходе плановой диспанцеризации. До этого почетная императрица не раз жаловалась на одышку во время утренних прогулок и на резкую потерю веса.

Митико Сёда, дочь президента мукомольной компании, вышла замуж за наследного принца Акихито в 1959 году. Они нарушили многовековую традицию, согласно которой члены императорской семьи женились только на представительницах аристократии. Императрицей она стала в 1989 году, когда ее муж стал императором после смерти своего отца Хирохито. У четы трое детей: сыновья Нарухито и Акисино, а также дочь Саяко.

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