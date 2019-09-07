Индия потеряла связь с модулем Викрам миссии Чандраян-2, который должен был сесть на поверхность Луны. Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван.

По его словам, снижение данного модуля осуществлялось согласно плану.

До высоты в 2,1 километра функциональность аппарата была нормальной. После этого связь посадочного модуля с наземной станцией была потеряна.

Викрам должен был приземлиться на Луну поздно вечером 6 сентября.

Напомним, 20 августа Индия произвела успешный запуск космического аппарата Чандраян-2, который должен доставить на Луну небольшой луноход.

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