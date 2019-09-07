Утром 7 сентября власти России и Украины начали подготовку к обмену заключенными. Около 9:00 утра (10:00 по Баку) из СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково отправились два пассажирских автобуса в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС. Предполагается, что в автобусах находятся украинские заключенные, сообщает «Медуза».

Из СИЗО «Лефортово» выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу pic.twitter.com/jDmrZRLRaq — РИА Новости (@rianru) 7 сентября 2019 г.

Тем временем во Внуково приземлился самолет с государственной символикой Украины, предположительно, из президентского авиаотряда. Из Москвы в Киев вылетел самолет авиаотряда «Россия».

Предполагается, что обмен пройдет по схеме «35 на 35». Российская сторона освободит 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме.

Украинская сторона среди прочих освободит главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении малайзийского «Боинга».

Minval.az