Немецкая подводная обсерватория, использовавшаяся для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила пресс-служба Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Станция была установлена в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии, ее стоимость составляла около 300 тысяч евро.

Пропажа была замечена 21 августа, когда с обсерваторией была потеряна связь. Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.

При этом специалисты исключили версию, что обсерватория могла быть унесена течением или морскими животными, так как два блока станции весили 520 и 220 килограммов. Расследованием инцидента занялась местная полиция.

Minval.az