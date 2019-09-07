Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон исключил смягчение санкций против Ирана до того момента, пока Тегеран «не перестанет лгать и распространять террор».

«Все, кто заявлял, что Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это. Тегеран думает, что важнее поддерживать кровопролитный режим Асада, чем заботиться о своём народе. Мы можем говорить, но Иран не получит смягчения санкций до тех пор, пока не прекратит лгать и распространять террор», — написал он в Twitter.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара Grace 1 (бывшее название танкера) в связи с тем, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.

Удерживаемый больше месяца иранский танкер смог покинуть Гибралтар лишь 19 августа.

Minval.az