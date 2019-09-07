Королевский биограф Эндрю Мортон, тот самый, который в свое время сделал знаменитое скандальное интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге рассказал о прежде мало кому известной странице жизни будущей супруги принца Гарри, герцогини Сассекской. Оказывается, Меган Маркл довелось пережить знойный роман с аргентинским морским пехотинцем.

Эта лавстори произошла уже давно, когда Меган было всего 20 лет. Тогда будущая герцогиня выбрала в качестве основного курса в университете, где она училась — в Northwestern University — театральное искусство, а как дополнительный — международные отношения. Она всерьез помышляла о дипломатической карьере, поэтому уговорила своего дядю-дипломата Майкла Маркла, брата ее отца Томаса, устроить ей летнюю стажировку в дипломатической миссии в Аргентине.

В Буэнос-Айресе Маркл провела несколько месяцев, выполняя в посольстве разную, не слишком увлекательную «бумажную» работу. Зато свое свободное время она проводила со вкусом. Дело в том, что у нее завязался страстный роман с аргентинцем — морским пехотинцем, служившем в охране посольства. И тот приобщил ее к ночной жизни Буэнос-Айреса. Они ходили вместе по ночным дискотекам и ресторанчикам. Причем, аргентинцу удалось привить Меган любовь к местной кухне, которую она с тех пор обожает. К сожалению, их роман был не слишком долгим. Когда стажировка закончилась, Маркл пришлось вернуться в США. так что продолжения эта история не имела.

Между прочим, как удалось узнать Мортону, аргентинец не был первым бойфрендом Меган. Маркл научилась нравиться мальчикам еще со школы, где ее первой любовью стал симпатичный латиноамериканец Луис Сегура. С ним она познакомилась через его брата, с которым занималась вместе в театральном кружке. А в университете у Маркл был роман с однокурсником Стивом Лепорой, одним из лучших баскетболистов в их учебном заведении. Однако не одна из этих историй не была достаточно серьезной. Так что до встречи с принцем Гарри, единственным мужчиной, с которым она попыталась было построить семью, был ее первый муж — продюсер Тревор Энгельсон. Причем, из этого ничего хорошего не получилось, их брак продлился всего 3 года, отмечает издание «7Дней».

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