Роберт Мугабе после смерти объявлен национальным героем Зимбабве. Об этом 6 сентября заявил президент страны Эммерсон Мнангагва, сообщает «Гордон» со ссылкой на AFP.

Особая заслуга Мугабе – земельная реформа, которую он задумал и осуществил, подчеркнул Мнангагва в телеобращении к нации.

По словам президента, общегосударственный траур продлится до похорон его предшественника.

В связи с кончиной Мугабе Мнангагва прервал визит на экономический форум, проходящий в Южно-Африканской Республике.

Племянник Мугабе рассказал журналистам, что бывший президент умер в Сингапуре от старости в окружении семьи. Ожидается, что его тело перевезут на родину на следующей неделе. Дата и место похорон пока не определены.

Minval.az