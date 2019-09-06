Кражу работы уличного художника Бэнкси в Париже попала на видео. Как сообщает «Корреспондент», ролик появился на сайте BFMTV.

Работа Бэнкси была похищена в Париже около Центра Помпиду. Рисунок с крысой в маске был сделан на задней части дорожного знака, указывающего на въезд в подземную парковку.

Во время кражи местную жительницу разбудил шум. Женщина сняла происходящее за окном на видео.

На кадрах видно, как человек в желтом жилете, как у работника муниципальных служб орудует возле знака. По словам очевидицы, вор даже не пытался скрываться. Возможно он специально надел жилет, чтобы люди подумали, что он работник городских служб.

Les images inédites du vol de l’œuvre de Banksy en plein Paris le week-end dernier pic.twitter.com/GopSnLSclr — BFM Paris (@BFMParis) 5 сентября 2019 г.

Кроме того человека к рисунку на знаке подняли в специальной люльке. Ролик снят в темное время суток и с большого расстояния, поэтому разглядеть детали невозможно.

Minval.az