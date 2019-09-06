Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем в пятницу объявила об уходе из политики по семейным причинам.

«Для меня настало время проводить больше времени с мужем, моими детьми и внуками, — написала она в своем Twitter. — Я проинформировала премьер-министра о желании покинуть правительство и пост министра иностранных дел».

«Интерфакс» отмечает, что Вальстрем пришла в политику в 1988 году, став министром по гражданским делам, затем занимала должность министра культуры и министра по социальным вопросам. В 1999 году она стала членом Европейской комиссии по окружающей среде, впоследствии была её первым зампредом, также отвечала за межинституциональные связи.

Minval.az