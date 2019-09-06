Впервые за историю армии США звание генерала получили две сестры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на USA Today.

«Генерал-майор Мария Баррет и бригадный генерал Паула Лоди — лучшее, что может предложить Америка», — заявил исполняющий обязанности министра обороны США Райан Маккарти. Он добавил, что семья сестер и вооруженные силы гордятся их достижениями по службе.

«Тот факт, что звания генералов получили женщины из одной семьи, является невероятным достижением», — заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мелисса Далтон, отметив важность достижения женщинами руководящих позиций в армии.

Ранее в американской армии звания генерала уже добивались отцы и сыновья, а также супруги, но сестры получили это звание впервые за 244-летнюю историю вооруженных сил страны, отмечает USA Today.

Официально женщины не могли служить в армии США до 1901 года — в этот год был создан Корпус медсестер. В настоящий момент в американской армии служат 16% женщин. Женщинами являются 69 из 417 генералов и адмиралов американской армии.

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