Ученые, исследовавшие озеро Лох-Несс в Шотландии, выяснили, кем на самом деле может быть легендарный «монстр».

По их данным, в водоеме обитают гигантские угри, и именно их случайные свидетели, возможно, принимали за мифическое существо, сообщает The Independent.

В ходе научной работы специалисты собрали множество проб воды и выделили содержащиеся в них ДНК.

Все морские обитатели оставляют в воде следы своей жизнедеятельности: частички чешуи, кожи, экскрементов и так далее.

Анализы показали, что во всех образцах, взятых и у поверхности озера, и на глубине, присутствуют ДНК угрей.

Установить размер особей по генетическим данным невозможно, но их явно очень много в Лох-Нессе.

Minval.az