Китаю грозит эпидемия гепатита С. Как пишет CNN, инфекционное заболевание, которое приводит к циррозу и раку печени, а также смерти, серьезно поразило сельские районы страны.

По информации китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в июне в стране зарегистрировали 21,4 тысячи новых случаев заболевания и 14 связанных с ним смертей. В целом за 2018 год было выявлено более 219 тысяч заболевших, что на 43 процента больше, чем в 2010-м.

Телеканал также приводит данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По ее оценкам, в стране самое большое в мире число больных гепатитом С — 8,9 миллиона человек (0,6 процента населения). При этом именно на Китай приходится половина всех мировых смертей от рака печени, связанных с гепатитом С.

CNN отмечает, что в основном заболевание распространяется через нестерильные шприцы. Быстрые темпы связывают с резко возросшим потреблением метамфетамина. Кроме того, заражаются и пациенты больниц: там зачастую используют грязное оборудование, а персонал не моет руки.

Также на темпы распространения влияет то, что больные не получают должную помощь. В сельской местности жители зачастую просто не могут себе позволить принимать необходимые лекарства.

Гепатит С — это передающееся через слизистые, кровь или поврежденную кожу вирусное заболевание, вызывающее цирроз или рак печени. Инкубационный период может длиться до шести месяцев. В целом вирусный гепатит существует в пяти формах — A, B, C, D и E. Виновниками подавляющего большинства смертельных случаев являются вирусы гепатита В и С.

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