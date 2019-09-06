В интернете появилось видео основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, которое сделали цветным благодаря передовым технологиям.
На кадрах он со своей приемной дочерью Улькю Адатепе купается в море.
В интернете появилось видео основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, которое сделали цветным благодаря передовым технологиям.
На кадрах он со своей приемной дочерью Улькю Адатепе купается в море.
Дата: 2019/09/06 13:10
Раздел: Мир
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