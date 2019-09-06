Турция провела испытания ракеты SOM-B2 — модификации крылатой ракеты SOM.
Об этом написал в Twitter министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.
Ракета разработана инженерами компании TÜBİTAK SAGE, работами руководило Управление оборонной промышленности Турции, отметил министр.
Как написал в Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, SOM-B2 успешно поразила цель.
«Завершены разработка и все виды испытаний ракеты SOM-B2», — отметил Демир.
Также сообщается, что указанная модификация ракеты SOM предназначена для уничтожения хорошо укрепленных бункеров.
GURUR GÜNÜMÜZ!@SavunmaSanayii öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından @TSKGnkur için geliştirilen Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. 🎯🇹🇷 pic.twitter.com/LAUqgMxrQI
— Mustafa Varank (@varank) 5 сентября 2019 г.