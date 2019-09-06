Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов. Об этом на неправительственном Совете по международным отношениям заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд.

«В 1990-е годы, когда мы развернули значительные силы в космосе, мы исходили из того, чтобы у нас не будет соперников в космосе. Сегодня в космосе развернулось соперничество», — заявил Данфорд.

По его словам, в число противников США в этой области входят Россия, Китай, а также КНДР и Иран, у которых появился достаточный потенциал.

«Существует реальнейшая угроза для развернутых в космосе средств США. В связи с этим имеется реальнейшая угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно связаны с ним «, — заключил генерал.

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