Компания Facebook запустила новую услугу по поиску знакомств, пока она будет доступна только в Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии, а в начале 2020 года придет в Европу, сообщает компания.

Новая услуга получила название Facebook Dating. Она, по задумке разработчиков, «позволит вам проще находить любовь через то, что вы любите, помогая вам заводить значимые отношения через то, что вас объединяет: общие интересы, события, группы». Новое приложение сегодня доступно в 20 странах (США, Аргентина, Боливия, Бразилия, Вьетнам, Гайана, Лаос, Канада, Колумбия, Малайзия, Мексика, Парагвай, Перу, Сингапур, Суринам, Тайланд, Уругвай, Филиппины, Чили, Эквадор), для жителей Европы услуга будет подключена к началу 2020 года.

Как рассказали в Facebook, приложение доступно в новейшей версии соцсети пользователям, достигшим 18 лет. Профиль на сайте знакомств и основной профиль соцсети будут работать раздельно, при этом сама соцсеть, основываясь на вашем профиле, будет предлагать вам потенциальных «половинок» из тех, кто также присутствуют на Facebook Dating.

В соцсети отмечают, что анализ данных пользователей дает «более правдивую картину» о каждом человеке, поэтому еще до знакомства вы сможете узнать потенциального избранника. Помимо данных из Facebook, платформа знакомств будет интегрировать посты пользователей из их Instagram.

В компании уточняют, что после того, как система предложит кандидатов, далее — дело за пользователями.

«Если кто-то вам интересен, вы можете комментировать, ставить лайки, чтобы познакомиться», — говорится в сообщении.

А если заинтересованности нет, можно не только игнорировать, но и удалять пользователя.

Создатели считают, что новая услуга — прекрасная возможность узнать «друзей своих друзей» и людей за пределами своего круга общения. По задумке разработчиков, «любовь» не будут искать среди уже знакомых людей, однако, если чувство возникло к кому-то из узкого круга, для этого предусмотрена функция Secret Crush («Тайная страсть»), которая позволяет тайно или, в случае взаимности, явно начать романтические отношения с кем-то из знакомых.

В компании заверяют, что пользование Facebook Dating безопасно, и гарантируют, что поиск знакомств не будет отражаться «на остальном пространстве Facebook».

Minval.az