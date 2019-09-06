Премьер-министр Великобритании Джонсон жёстко раскритиковал итоги голосования парламентариев и пообещал сделать всё возможное, чтобы страна вышла из ЕС не позднее 31 октября без «ненужной отсрочки».

— Парламент вчера проголосовал за то, чтобы по сути лишить нас возможности вести переговоры и существенно осложнить задачу правительства достичь соглашения с ЕС, — цитирует слова премьера «Лайф».

При этом он отметил, что проведение внеочередных выборов в британский парламент— единственный выход из сложившейся ситуации.

Он также призвал определиться со своей позицией по Brexit и добавил, что скорее «будет лежать мёртвым в канаве», чем обратится к Брюсселю с просьбой отложить выход из Евросоюза.

Minval.az