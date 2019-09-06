Представители Национального олимпийского комитета Южной Кореи призвали Японию запретить использование флага Восходящего солнца в ходе Олимпийских игр в Токио в 2020 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.

По их словам, этот флаг, не являющийся национальным, демонстрирует «милитаристское и имперское прошлое».

Однако организаторы игр в японской столице не намерены запрещать этот флаг, изображающий красное солнце, от которого в разные стороны разлетаются 16 лучей.

Организаторы заявили, что «флаг Восходящего солнца широко используется в Японии и не имеет политического подтекста, и поэтому не считается запрещенным предметом».

Многие жители Южной Кореи расценивают этот флаг как символ военной агрессии Японии в период Второй мировой войны.

Отношения Южной Кореи и Японии обострились недавно из-за разногласий по торговым вопросам. Кроме того, в августе Сеул объявил о своем решении прекратить действие соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA) с Японией.

XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году.

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