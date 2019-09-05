«Недорогая» привычка президента Соединенных Штатов Дональда Трампа играть в гольф может обойтись стране в $340 млн. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Esquire.

Как отмечается, на фоне таких событий трех последних лет, как Brexit, расследование «российского вмешательства » спецпрокурора Роберта Мюллера, продолжающих климатических изменений и проблем либеральной демократии, привычка Трампа играть в гольф кажется утешительной константой. С момента инаугурации политик проводил время на поле для гольфа 227 раз. Глава государства занимался своим хобби и тогда, когда на страну надвигался ураган «Дориан». При этом он защищал свое «недорогое увлечение». Однако, по данным издания, оно уже обошлось налогоплательщикам в $109 млн.

Издание замечает, что в случае избрания Трампа на второй срок эта статья расходов может составить около $340 млн.

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