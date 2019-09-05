Роберт Паттинсон переживает сейчас непростое время. С одной стороны, его карьера сейчас на взлете — ему доверили главную роль в чрезвычайно о популярной франшизе о Бэтмене. А с другой — никогда еще прежде Паттинсону не приходилось выдерживать такую волну ненависти, которая обрушилась на него за последнее время.

Дело в том, что далеко не всем фанатам франшизы понравилась идея утверждения 33-летнего Роберта на роль Темного рыцаря. А многие из поклонников этого героя, как оказалось, обладают просто необузданным темпераментом. Так что петицию, направленную на киностудию Warner Brothres — с требованием «убрать Паттинсона», можно считать еще самым цивилизованным протестом против актера. Ведь другие фанаты не скупились на злобные выпады и даже прямые угрозы в адрес Роберта.

Но самое удивительное в этой истории то, как актер реагирует на атаки хейтеров. «Я думал, все будет еще хуже!» — бодро прокомментировал ситуацию Роберт в своем интервью изданию Variety. «Это даже хорошо. Никто от меня ничего особенно не ждет. Так что надо мной не довлеет необходимость оправдывать чьи-то ожидания. И работать, надеюсь, мне будет весело!» — заявил Паттинсон, который в настоящее время встречается с моделью Сьюки Уотерхаус.

Правда пока до веселья у него дело не дошло. Первые же примерки супергеройского костюма — безумно тесного и душного — привели его в состояние шока. «Возможно, это самая безумная вещь, из всего, что мне когда-либо приходилось делать для кино. «Ты должен сразу почувствовать в нем героем!» — заявил мне режиссер, когда я втиснулся, точнее, меня запихнули в этот костюм. Процедура, когда пять человек одновременно пытались всунуть меня внутрь, показалась мне крайне унизительной. Обещанного воодушевления я, признаюсь честно, тогда не почувствовал…» — приводит издание «7Дней» слова актера. Однако Роберт надеется справиться со всеми трудностями. Ведь Бэтмена он обожает в детства. И, как оказалось, уже давно мечтал об этой роли.

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