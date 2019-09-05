Китай выступает против санкций США в отношении космических ведомств Ирана, Пекин надеется, что Вашингтон прекратит «подливать масло в огонь» и будет прикладывать усилия для стабильности в регионе, заявили РИА Новости в МИД КНР.

«Китай последовательно выступает против применения США односторонних санкций и так называемой экстерриториальной юрисдикции, мы считаем, что бесконечное введение санкций не поможет решить проблемы, для этого необходим диалог и переговоры», — заявили в ведомстве.

Китайский МИД выразил надежду, что «американская сторона будет прилагать больше усилий, благоприятствующих региональному миру и стабильности, не будет подливать масло в огонь, это отвечает общим интересам всего международного сообщества».

«Что касается сотрудничества Китая и Ирана в космической сфере, то следует отметить, что Китай и Иран связывают отношения дружбы, наши две страны развивают обычное взаимовыгодное и дружественное сотрудничество во всех областях в рамках международного права», — заявили в ведомстве на вопрос о том, отразятся ли санкции США на сотрудничестве КНР и Ирана в космической сфере.

Активность сотрудничества Китая с Ираном в космической сфере уступает взаимодействию в этой области с другими странами, тем не менее, совместные проекты есть. К примеру, в 2008 году Китай, Иран и Таиланд вместе вывели на орбиту исследовательский спутник.

Minval.az