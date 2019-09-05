Президент России Владимир Путин считает, что Турция сегодня вполне могла бы стать частью международного клуба крупнейших государств типа «большой семерки», учитывая ее мощь и влияние в международных делах.

«Недавно со мной говорил президент Турции Эрдоган. (…) Он спросил, почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе. Думаю, что теперь, когда после приобретения С-400, Турция надежно защищена с неба, то и, конечно, работа Турции в таком формате была бы тоже востребована и уместна, имея в виду ее роль в международных делах и в регионе», — сказал Путин в четверг на Восточном экономическом форуме.

Так он ответил на вопрос о возможности расширения формата «большой семерки» или «большой восьмерки».

Minval.az