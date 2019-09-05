Еще 11 женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других женщин, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в индустрии, обратились к агентству после того, как 13 августа вышел материал, где приводились обвинения девяти женщин, в том числе певицы Патрисии Вульф, в отношении оперного певца. Женщины заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.

«Мой прямой начальник сказал мне, что они старались не отправлять привлекательных молодых женщин в гримерку к нему из-за его поведения», — приводит агентство слова одной из опрошенных сотрудниц театра, пожелавшей остаться неназванной, потому что она все еще работает в оперной индустрии и боится последствий. Девушка при этом добавила, что Доминго был известен тем, что «подходил слишком близко, обнимал, целовал и мог физически приставать».

Ранее и. о. министра культуры Испании Хосе Гирао заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Доминго должны быть доказаны, прежде чем делать какие-либо выводы. Он обратил внимание, что только одна из женщин сделала заявление открыто, остальные выступили анонимно.

Европейская программа выступлений Пласидо Доминго на этот и будущий годы пока не претерпела изменений. Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль заявили, что не изменят свои программы. Дворец искусств королевы Софии, расположенный в испанской Валенсии, собирается дождаться выяснения обстоятельств предъявленных обвинений. Концерт, запланированный в московском Крокус Сити Холле на 17 октября, также пока отменять не планируют.

Minval.az