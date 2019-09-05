Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал, что именно он во время своего визита в США попросил своего американского коллегу Дональда Трампа позвонить Владимиру Путину.

Во время беседы модератор указал, что звонок Трампа российскому президенту состоялся именно в то время, когда Баттулга находился с визитом в США, и выразил предположение, что монгольский лидер имел какое-то отношение к этому поступку. «Он-он», — успел пошутить Путин пока его монгольский президент готовил микрофон.

В ответ на шутку российского коллеги Баттулга улыбнулся и кивнул. «У больших стран есть некоторые недопонимания. И в ходе моего визита в США я сказал, что мы живем на одной планете. Сибирь является частью этой планеты», — указал он. «Я ему сказал, почему бы вам не позвонить российскому президенту и выразить свои соболезнования и сочувствие по этому поводу. Сибирь — это легкие нашей планеты, вот эти легкие и горят», — добавил Баттулга.

1 августа Трамп позвонил Путину и предложил помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Российский президент выразил искреннюю благодарность Трампу «за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке», а также отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

Minval.az