Турция готова открыть двери для беженцев в Европу, если не получит необходимую поддержку от Запада.

Об этом заявил в четверг президент республики Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления, состоявшегося в Анкаре, вел телеканал A Haber.

«Либо вы поддержите нас в вопросе создания зоны безопасности в Сирии, либо мы будем вынуждены открыть наши пограничные переходы. Либо вы оказываете нам поддержку, либо никто ни о чем не должен будет сожалеть. Мы бы хотели разместить 1 млн беженцев в зоне безопасности», — отметил Эрдоган.

Президент Турции также вновь заявил о намерениях «приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября». 31 августа Эрдоган сообщил, что ВС республики могут через несколько недель самостоятельно приступить к реализации плана действий по установлению зоны безопасности.

Minval.az