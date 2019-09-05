В августе президенту Украины Владимиру Зеленскому начислили зарплату меньше, чем главе его администрации Андрею Богдану и генпрокурору Руслану Рябошапке. Об этом сообщает портал «Українськi Новини» со ссылкой на ответ Государственного управления делами.

Так, по данным издания, в прошлом месяце оклад Зеленского составил 28 тысяч гривен. Из этой суммы удержано 5460 гривен различных налогов и сборов. «Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) президенту не установлено», — говорится в сообщении.

Глава офиса президента Андрей Богдан в августе получил почти 40 тысяч гривен. Оклад Руслана Рябошапки, который до назначения на пост генпрокурора был заместителем Богдана, составил 37 644 гривны.

Minval.az