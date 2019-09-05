Суд французской коммуны Рошфор отклонил иск пенсионеров к хозяйке петуха Мориса, который начинал кукарекать слишком рано утром, тем самым разрешив птице возвещать на всю округу о наступлении нового дня.

«Юстиция позволила петуху Морису продолжать петь, … отклонив иск соседей, которые обвиняли его в ранних побудках по утрам», — сообщает портал France Info.

События вокруг живущего в департаменте Приморская Шаранта петуха Мориса продолжают развиваться не первый год. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины — чета Бирон, которой мешают ранние крики птицы. Адвокат истцов требует компенсацию в размере тысячи евро, которая будет переведена на помощь морякам, погибшим в море.

До суда дело петуха дошло не сразу — еще весной 2017 года пенсионеры заявляли, что шуму от петуха пора положить конец. Тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек. Однако в июле 2019 состоялось заседание суда по делу громкой птицы. На него не явились ни истцы, ни пернатый виновник тяжбы, а вынесение вердикта было отложено до 5 сентября.

Minval.az